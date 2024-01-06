Нове дослідження вчених з Університету Бата і Чиказького університету вказує саме на другий варіант. Істоти отримали назву Nanotyrannus lancensis.

Дивіться також Вчені "повертають до життя" бронтозаврів після того, як століття тому відмовились від цієї назви

Деталі відкриття

Попри свою назву, Нанотиранозаври не були аж такими маленькими, як може здатися. Маючи до 5 метрів довжини та до 1 500 кілограмів ваги, вони виростали до всього 15% від розмірів дорослого тиранозавра. І хоча це дуже багато, як для габаритів більшості сучасних тварин, поряд зі своїми великими "братами" вони дійсно виглядали малюками.

Після численних досліджень було знайдено близько 150 відмінностей у кістяках двох цих видів, що й дало змогу виявити їхню головну відмінність. У нанотиранозаврів були довгі, чіпкі, функціональні передні кінцівки, а не рудиментарні відростки, як у великих тиранозаврів.

Під час вивчення річних відмітин на кістках учені визначили середній вік нанотиранозаврів у 13-15 років, що відповідає віку молодих особин тиранозаврів. Але позначки розташовуються дуже щільно, різниця в зростанні кісток між роками символічна, що вказує на наближення до максимального розміру істоти, її дорослішання. Молоді тиранозаври росли швидко і додавали по сотні кілограмів ваги на рік, але в цьому випадку картина зовсім інша.

Нарешті, не було знайдено жодних перехідних "підліткових" форм, які поєднували б у собі риси двох видів, що і вказує на їхню відмінність. Пряме порівняння черепів молодого тиранозавра і нанотиранозавра показало, наскільки вони відрізняються. Перший мав стати потужним і незграбним хижаком, а другий уже був рухливим і спритним мисливцем.



Порівняння тиранозавра та нанотиранозавра / Фото University of Bath

Дослідження ще далеке від завершення, вчені не виключають нові відкриття.