Скам'янілості виявили у Західній пустелі Єгипту, поблизу оазів Харга та Баріс. Дослідники з Університету Мансура виявили два часткові черепи та дві верхівки рила, що належали чотирьом особинам на різних стадіях розвитку, розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering. Це рідкісна можливість простежити, як розвивалися представники групи дирозавридів (Dyrosauridae).

Новий вид отримав назву Wadisuchus kassabi. Це були рептилії завдовжки 3,5–4 метри з довгою мордою та гострими, як голки, зубами. На відміну від сучасних крокодилів, дирозавриди чудово почувалися в прибережних і морських середовищах, де полювали на слизьку здобич, таку як риба та черепахи.



Авторка відкриття Сара Сабер зі зразком Wadisuchus kassabi / Фото Hesham Sallam

Для детального вивчення скам'янілостей вчені використали комп'ютерну томографію високої роздільної здатності та створили 3D-моделі поверхонь. Аналіз виявив кілька унікальних рис, що свідчать про поступову адаптацію щелеп дирозавридів, повідомляє Eurekalert.

3D-модель скам'янілих рештків / Фото Mansoura University Vertebrate Paleontology Center

Наприклад, Wadisuchus мав чотири зуби в передній частині рила, тоді як у більш примітивних видів їх було п'ять. Ніздрі рептилії були розташовані на верхній частині морди, що дозволяло їй дихати, залишаючись біля поверхні води.

Ця знахідка є ключовою для розуміння походження та еволюції всієї групи. Wadisuchus kassabi є найстарішим і, ймовірно, предковим видом для всіх дирозавридів. Це відкриття відсуває час появи групи далі в минуле.

Раніше вважалося, що їхня диверсифікація почалася 72–66 мільйонів років тому, але нові дані свідчать, що це могло статися 87–83 мільйони років тому.

Знахідка підтверджує теорію про те, що Африка була "колискою" еволюції дирозавридів, звідки вони пізніше поширилися по всьому світу. Здатність цієї групи вижити після масового вимирання, що знищило динозаврів, робить їх важливим об'єктом для вивчення того, як рептилії адаптувалися після глобальної екосистемної катастрофи.

Цікавий факт! Назва Wadisuchus поєднує арабське слово "ваді" (долина, на честь місця знахідки) та ім'я давньоєгипетського бога-крокодила Собека (Suchus).

