Чому вчені відмовились від назви

Скелет довгошиїх і довгохвостих динозаврів був знайдений у Вайомінгу палеонтологом Отніелем Чарльзом Маршем у 1879 році. Тоді вчені назвали цього гігантського травоїдного, який жив у Юрському періоді близько 150 мільйонів років тому, бронтозавром (Brontosaurus excelsus). Однак у 1903 році палеонтолог Елмер Ріггс виявив, що B. excelsus дуже схожий на іншого динозавра, Apatosaurus ajax, якого той же Марш відкрив у Колорадо в 1877 році. Відмінності між ними виявилися настільки незначними, що вчені вирішили, що краще віднести обох до одного роду або групи видів. Оскільки апатозавр був названий першим, правила наукового найменування зберегли його ім'я, що змусило вчених відмовитися від назви бронтозавр.

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Понад 100 років потому дослідники запропонували відродити бронтозавра як окремий рід. Дослідження зауроподів, опубліковане ще в 2015 році в журналі PeerJ, показало, що оригінальні скам'янілості апатозавра і бронтозавра могли досить сильно відрізнятися, щоб класифікувати їх як окремі групи.

У майже 300-сторінковому дослідженні було вивчено 477 фізичних характеристик 81 зразка зауроподів. Початковою метою дослідження був аналіз взаємозв'язків між видами, що складають родину зауроподів, відому як Diplodocidae, до якої входять диплодоки, апатозаври і, тепер, бронтозаври.

Загалом, вчені виявили, що шия бронтозавра була вище посаджена, вужча і менша, ніж у апатозавра, розповів провідний автор дослідження Емануель Чопп, палеонтолог хребетних, який зараз працює в Гамбурзькому університеті в Німеччині. Вони запропонували три види бронтозаврів: B. excelsus, B. parvus і B. yahnahpin.

Вони називають бронтозавра "воскреслим". Мені подобається, як це звучить. "Відновлений" – абсолютно правильний термін, але "воскреслий" – це офіційний опис того, що вони зробили,

– каже Жак Готьє, куратор рептилій в Єльському музеї природознавства Пібоді, який не брав участі в цьому дослідженні.

Емануель Чопп зазначив, що це рішення продиктоване часом і новими знахідками. Ще 15 років тому вчені б не зрозуміли, що робить ці групи унікальними.

З моменту публікації статті минуло майже десять років, і Чопп каже, що "не всі одразу приймають такі пропозиції. Окремі дослідники, які не зовсім довіряють результатам, і досі продовжують використовувати назву апатозавр для того, що інші вже називають бронтозавром". Попри це, палеонтологи кажуть, що дослідження 2015 року "надало вагомі аргументи, які більшість фахівців визнали досить переконливими".