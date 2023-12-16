Деталі знахідки

Добре збережені скам'янілості належать Gorgosaurus libratus, який жив на території сучасних Альберти і Монтани між 76,5 і 75 мільйонами років тому. Ці хижаки виростали до 9 метрів завдовжки й важили близько 3 000 кілограмів. Кістки датуються 75 мільйонами років тому.

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Ця конкретна особина, ймовірно, важила не більше 350 кілограмів, що свідчить про те, що їй було від 5 до 7 років, коли вона померла. Це еквівалентно підлітковому віку у людей, розповіла авторка дослідження Дарла Зеленіцкі з Університету Калгарі. Коли вона та її колеги проаналізували скам'янілості, серед них знайшлися маленькі кістки пальців ніг, що стирчали з грудної клітки тиранозавра. При ближчому розгляді вони знайшли дві повні пари задніх лап у тому місці, де у хижака мав би бути шлунок. Ноги належать Citipes elegans, птахоподібному динозавру розміром з собаку.



Провідні автори дослідження поруч з повним набором скам'янілостей / Фото Royal Tyrell Museum of Palaeontology

Раніше вчені вже знаходили залишки здобичі в шлунках інших м'ясоїдних динозаврів та скам'янілі залишки їжі рослинних динозаврів. Але це перший випадок, коли щось було знайдено в кишечнику горгозавра та й узагалі тиранозаврида. Це робить нову знахідку "дійсно захоплюючою", додала Зеленіцкі.



На цьому фото реберні кістки горгозавра виділені зеленими крапками, а кістки пальців ніг C. elegans – червоними / Royal Tyrell Museum of Palaeontology

Нові скам'янілості дали дослідникам перше уявлення про те, "що було в меню молодих тиранозавридів, адже досі ми могли тільки здогадуватися. Сліди зубів, залишені на здобичі дорослих тиранозаврів, раніше показали, що дорослі хижаки полювали на велику здобич, таку як броньовані травоїдні та качкодзьобі динозаври.

Однак молоді, як ми бачимо тепер, полювали на меншу здобич, оскільки самі були набагато меншими й стрункішими, ніж дорослі, а також мали вужчі черепи та щелепи. Раніше це було основною теорією, але тепер було доведено на прикладі скам'янілості.