Судя по результатам исследования, никакие договоренности и планы мирового сообщества не дают результата. Согласно данным Global Carbon Project, мировое сжигание угля, нефти и природного газа в этом году выбросило в воздух на 1,7 процента больше парникового углекислого газа, чем в прошлом.

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Подробности отчета

В Соединенных Штатах выбросы выросли на 1,5 процента.

В Китае в это время углеродное загрязнение снизилось на 0,9% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

Оба факта противоречат наблюдавшимся ранее долгосрочным тенденциям: к этому году выбросы в США неуклонно снижались, а в Китае — росли.

Как говорит ведущий автор исследования Пьер Фридлингштейн из Эксетерского университета, в обоих случаях это реакция на пандемию и энергетический кризис. Основной причиной сокращения выбросов в Китае, вероятнее всего, стала изоляция из-за нового варианта COVID-19 – люди стали меньше передвигаться на автомобилях и самолетах.

В целом глобальное загрязнение углеродом все еще растет, хотя уже не такими быстрыми темпами, как 10 или 15 лет назад, говорят исследователи. В 2022 году мир выбрасывает в воздух 36,6 миллиарда тонн углекислого газа.