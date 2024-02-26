Екснардепа Пашинського відправили в СІЗО з можливістю застави у 272,5 мільйона гривень
26 лютого 2024, 16:23Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії корупції
Колишньому народному депутату Сергію Пашинському 26 лютого обрали запобіжний захід. Нардепа відправили у СІЗО.
Водночас Сергій Пашинський все ще має можливість внести заставу. Ця сума становить 272,5 мільйона гривень.
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Сергію Пашинському обрали запобіжний захід
У Центрі протидії корупції зазначили, що екснардепа Пашинського взяли під варту в залі суду. Строк тримання під вартою – до 25 квітня 2024 року.
Вказане рішення означає обґрунтованість підозри НАБУ та САП. Водночас ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати,
– зазначили у центрі.