лукашенко хотів втягнути Україну у брудні ігри з зерном, – Давидюк

Україна молодець, що дотискала питання вивозу зерна та не піддалася на маніпуляції самопроголошеного президента білорусі лукашенка.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, зараз можна відкрито та чесно говорити, що лукашенко пропонував свої послуги.

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Політолог зазначив, що так білоруський диктатор прагнув реабілітуватися, а також хотів втягнути Україну в дуже брудні ігри.

лукашенко три місяці підряд пропонував вивозити зерно через території білорусі,

– повідомив Микола Давидюк.

"Таким чином він хотів легалізувати себе не як агресора, який напав на Україну разом з путіним. А хотів продемонструвати себе, як перемовника", – пояснив Давидюк.

Він додав, що це була небезпека, на яку Україна не пішла та відкинула пропозицію. Зараз наша держава буде робити все, щоб розблокувати порти.

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Розблокування зерна