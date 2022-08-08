Україна отримала несподіваного конкурента за ринок зерна: рятує його географічне розташування

Цьогоріч Австралія отримала хороший врожай зернових, тож тамтешні аграрії сподіваються збільшити обсяги експорту на світові ринки. Це могло дещо б полегшити ситуацію з продовольчою кризою, однак є суттєвий нюанс, який може цьому завадити.

Доставляти зерно з Австралії дуже дорого

Про це 24 каналу розказав президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов. За його словами, там отримали близько 30 – 32 мільйонів тонн зерна, при цьому кількість населення країни – удвічі менша, ніж в Україні. Тож Австралія дійсно є великим експортером, однак доставляти зерно звідти дуже дорого.

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Якщо доставляти зерно, наприклад, з України до Африки – це буде коштувати близько 35 – 40 доларів (за тонну – 24 канал), якщо з Австралії – удвічі, утричі дорожче,

– пояснив Горбачьов.

Відтак, перед африканськими країнами постане питання – чи зможуть вони купувати пшеницю та кукурудзу за такі гроші? За словами експерта, якщо розвинуті країни Заходу ще зможуть витримати продовольчу інфляцію, яка вже зараз сягає 8 – 10%, то небагатим країнам Африки це не вдасться.

Президент УЗА вважає, що там можуть просто відмовитися від купівлі зерна, бо на це не буде грошей. Через це вихідці з цих країн можуть мігрувати, що викличе ще одну, міграційну та соціальну кризу, адже 40 – 50 мільйонів людей, які приїдуть жити до ЄС – це надто великий тиск.

"Тому я впевнений, що міжнародне суспільство вмотивоване знайти шляхи експорту з України з нормальними цінами, а не лише альтернативні шляхи", – сказав Горбачьов.

Проблема не в дефіциті

Він наголосив, що голова проблема у контексті продовольчої кризи – не відсутність продуктів, а їхня ціна. Адже виростити можна що завгодно і де завгодно, але чи зможуть споживачі платити ту ціну, яку пропонує ринок? До прикладу, понад 10 років тому Саудівська Аравія також вирощувала пшеницю, але її вартість була втричі дорожча, ніж імпортної.

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