Зберігала небезпечний вірус вдома: експрацівниця інституту біотехнологій постала перед судом

Колишня співробітниця інституту біотехнологій зберігала вдома небезпечні штами вірусів. Раніше вона незаконно винесла їх з роботи.

Правоохоронці відкрили проти неї справу та вже скерували обвинувальний акт до суду.

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За даними слідства, під час роботи в інституті жінка відповідала за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, що зберігаються в колекції Національного центру штамів мікроорганізмів України. Аби привласнити штами, експрацівниця порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів.

Що це означає

Вона зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу (зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу), не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала.

Навіщо вона це робила

Завдяки цьому жінка винесла флакони зі штамом вірусуЙого ще називають вірусом чуми. Хвороба, викликана вірусом, характеризується ураженням органів дихання та травлення, а також порушенням у роботі центральної нервової системи.

Жінка хотіла згодом продати небезпечні штами вірусу. Коли до неї з обшуками навідалися правоохоронці, вони виявили пробірки з вірусом у її холодильнику.

Слідство встановило що вона завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів на суму понад 111 тисяч гривень. Вона вже повернула викрадені штами вірусів у власність інституту.

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Яке покарання світить жінці

Обвинувальний акт скерували до Солом'янського районного суду Києва для розгляду по суті. Її звинувачують у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Якщо її провину доведуть, їй може загрожувати: