Хранила опасный вирус дома: экс-сотрудница института биотехнологий предстала перед судом

Бывшая сотрудница института биотехнологий хранила дома опасные штаммы вирусов. Ранее она незаконно вынесла их с работы.

Правоохранители открыли против нее дело и уже направили обвинительный акт в суд.

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По данным следствия, во время работы в институте женщина отвечала за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в коллекции Национального центра штаммов микроорганизмов Украины. Чтобы присвоить штаммы, экс-сотрудница нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов.

Что это значит

Она уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа (заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса), не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новообразованного материала присваивала.

Зачем она это делала

Благодаря этому женщина вынесла флаконы со штаммом вируса. Его еще называют вирусом чумы. Болезнь, вызванная вирусом, характеризуется поражением органов дыхания и пищеварения, а также нарушением в работе центральной нервной системы.

Женщина хотела впоследствии продать опасные штаммы вируса. Когда к ней с обысками наведались правоохранители, они обнаружили пробирки с вирусом в ее холодильнике.

Следствие установило, что она нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов на сумму более 111 тысяч гривен. Она уже вернула похищенные штаммы вирусов в собственность института.

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Какое наказание светит женщине

Обвинительный акт направили в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Ее обвиняют в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Если ее вину докажут, ей может грозить: