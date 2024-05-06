Ексрежисера "Єралаша", який зґвалтував дитину, звільнили від покарання за участь в "СВО"
Ексрежисера російської програми "Єралаш", який відбував покарання за розбещення 13-річного хлопчика, нагородили медаллю. Крім того, за участь у війні проти України, збоченця звільнили від покарання.
У росіян з'явився новий герой загарбницької війни. Ним став колишній режисер дитячої розважальної програми "Єралаш" Ілья Бєлостоцкій, про це з посиланням на пропагандистські ЗМІ повідомляє 24 Канал.
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Кар'єра окупанта: зґвалтував дитину, уклав контракт, герой "СВО"
На війні окупант служить медиком у штурмовому загоні. Контракт із міноборони педофіл уклав восени 2023 року, коли до закінчення терміну в колонії йому залишалося сидіти більше 2 років. Наказом ватажка Росії Путіна злочинця нагородили державною нагородою – медаллю "За порятунок тих, хто гинув".
За російськими "законами" тепер він звільнений від покарання і з нього знята судимість. Про це сам Бєлостоцкій з радістю розповів ворожим ЗМІ.
У листопаді 2022 року Бєлостоцкого засудили до 14 років колонії суворого режиму за те, що у 2018 році він у своїй квартирі в Москві поглумився над знайомим 13-річним підлітком. Однак пізніше московський "суд" перекваліфікував звинувачення на розпусні дії (пом'якшив статтю), і Білостоцького засудили до 6,5 років колонії загального режиму. Він не визнав провини, заявивши, що на хлопчика натиснули під час слідства.
Які ще злочинці служать в армії окупантів
- Канібал, який вбив чоловіка і з'їв його серце, підписав контракт і тепер служить у "Шторм V". Росіянин мав відбувати строк протягом 25 років, однак тепер він воює проти України.
- Про "героя сво" пишуть російські ЗМІ. Ба більше, підписав контракт з російським міноборони не лише він, а і його "товариш" – маніяк, який розчленував 2 жінок.
- Також у Росії нещодавно схопили підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 11-річної дівчинки. За даними росЗМІ його затримали при спробі виїхати на війну проти нашої держави.
- Останнім часом у Росії почастішали випадки, коли загарбники повертаючись додому вбивали своїх співгромадян. За даними російських ЗМІ, протягом двох останніх років, поки триває повномасштабна війна, загарбники, які вже встигли повернутися додому, вбили на території країни-агресорки щонайменше 107 осіб.
- Ба більше, близько 100 росіян внаслідок злочинів "російських героїв" дістали важкі травми. Свої підрахунки журналісти провели, орієнтуючись на повідомлення у медіа та на дані судових картотек.