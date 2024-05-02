Про "героя сво" пишуть російські ЗМІ. Ба більше, підписав контракт з російським міноборони не лише він, а і його "товариш" – маніяк, який розчленував 2 жінок, передає 24 Канал.

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Росія відправляє на війну жорстоких вбивць

У 2014 році російський суд засудив Дмітрія Малишева за низку злочинів. Чоловіка звинуватили у вбивстві двох людей з особливою жорстокістю у складі злочинної групи, бандитизмі, розкраданні та незаконному обігу зброї та боєприпасів, приготуванні до вбивства поліцейських, розбої та поїданні серця останньої жертви. За всі ці жорстокі злочини чоловік був позбавлений волі на строк до 25 років.

Останній злочин жахає своєю жорстокістю. Як пишуть у росЗМІ, Малишев випивав зі своїм знайомим, 46-річним мігрантом з Таджикистану. Потім росіянин напав на чоловіка, 4 рази вдарив його по голові, а після – він вирізав серце чоловіка й посмажив його. Ба більше, Малишев свій акт канібалізму знімав на відео й показав у мережі. На кадрах злочинець розповідав, що "вже додав цибульку" й "зараз буде їсти".

Суд призначив канібалу 25 років позбавлення волі, з яких – 10 у в'язниці, а ще 15 – у колонії суворого режиму. Однак Малишев вирішив підписати контракт з російським міноборони й відправився у так звану "зону сво".



Канібал Малишев служить в "Шторм V" / Фото з росЗМІ

Щоправда, окупант вже двічі був поранений. Нині, як пишуть у росЗМІ, він перебуває у госпіталі на лікуванні у тяжкому стані.

Канібал відправився на службу разом з маніяком

У коментарі російським ЗМІ Малишев розповів, що підписав контракт разом Алєксандром Масленніковим. Цей чоловік – також жорстокий вбивця. Масленніков зарізав двох дівчат, з якими познайомився у караоке, а потім розчленував їх і закопав у лісі. За скоєний злочин маніяка засудили до 23 років позбавлення волі, однак він також вирішив втекти з в'язниці на війну.

Ми з Алєксандром разом сиділи, й разом підписали контракт з міноборони у жовтні 2023 року. Служимо в "Шторм V". Знав я таких, хто з колонії йшов сюди, щоб просто змінити обстановку. Зазвичай, вони швидко зникають,

– заявив окупант.



Канібал Малишев разом з маніяком Масленніковим служить в "Шторм V" / Фото з росЗМІ

Він також "аргументував", чому вирішив піти воювати. Малишев заявив, що буцімто не хоче, щоб у школах було сексуальне виховання, а також окупант різко виступає проти ЛГБТ.