Електронний і паперовий військово-обліковий документи: яка між ними різниця
З 18 червня 2024 року в Україні введено електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Це нововведення стосується всіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ.
У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про електронні та паперові військово-облікові документи.
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Електронний чи паперовий: про військово-обліковий документ
Для формування електронного документа необхідно встановити додаток Резерв+, оновити особисті дані та сформувати PDF-версію. Важливою особливістю є наявність QR-коду, який є унікальним електронним ідентифікатором. Без зчитування QR-коду документ вважається недійсним.
Електронний військово-обліковий документ дійсний протягом одного року з моменту його формування. Перевірити відомості можна через електронний кабінет або в ТЦК та СП.Паперовий документ. Він оформляється на бланку, затвердженому Кабміном, і містить відомості, що відповідають даним у Єдиному державному реєстрі. Невідповідність даних робить документ недійсним.
Змінити військово-обліковий документ потрібно у випадках:
- взяття на військовий облік;
- відсутність місця для внесення змін;
- невідповідність даних у реєстрі;
- втрата або зіпсування документа;
- бажання оновити документ до нового зразка.
Для внесення змін у паперову форму необхідно звернутися до ТЦК з письмовою заявою. У разі обмеженої мобільності або недієздатності звернутися може особа, яка здійснює догляд або опікун. Зміни вносяться протягом п'яти робочих днів. Для змін в електронній формі слід скористатися електронним кабінетом для звернення до ТЦК.
Дивіться також Відстрочка через Дію: скільки тисяч працівників отримали бронюванняЗверніть увагу! Військово-обліковий документ визначає належність до виконання військового обов’язку і є обов'язковим для носіння в період мобілізації. Він є ключовим для ідентифікації статусу громадянина у військовому обліку.