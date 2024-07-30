Электронный и бумажный военно-учетный документы: какая между ними разница

С 18 июня 2024 года в Украине введен электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Это нововведение касается всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

В этом материале 24 Канал рассказывает подробно об электронных и бумажных военно-учетных документах.

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Электронный или бумажный: о военно-учетном документе

Для формирования электронного документа необходимо установить приложение Резерв+, обновить личные данные и сформировать PDF-версию. Важной особенностью является наличие QR-кода, который является уникальным электронным идентификатором. Без считывания QR-кода документ считается недействительным.

Электронный военно-учетный документ действителен в течение одного года с момента его формирования. Проверить сведения можно через электронный кабинет или в ТЦК и СП.

Он оформляется на бланке, утвержденном Кабмином, и содержит сведения, соответствующие данным в Едином государственном реестре. Несоответствие данных делает документ недействительным.

Изменить военно-учетный документ нужно в случаях:

взятие на воинский учет;

отсутствие места для внесения изменений;

несоответствие данных в реестре;

утеря или порча документа;

желание обновить документ до нового образца.

Для внесения изменений в бумажную форму необходимо обратиться в ТЦК с письменным заявлением. В случае ограниченной мобильности или недееспособности обратиться может лицо, осуществляющее уход или опекун. Изменения вносятся в течение пяти рабочих дней. Для изменений в электронной форме следует воспользоваться электронным кабинетом для обращения в ТЦК.

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Военно-учетный документ определяет принадлежность к выполнению воинского долга и является обязательным для ношения в период мобилизации. Он является ключевым для идентификации статуса гражданина в воинском учете.