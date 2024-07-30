В этом материале 24 Канал рассказывает подробно об электронных и бумажных военно-учетных документах.
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Электронный или бумажный: о военно-учетном документе
Для формирования электронного документа необходимо установить приложение Резерв+, обновить личные данные и сформировать PDF-версию. Важной особенностью является наличие QR-кода, который является уникальным электронным идентификатором. Без считывания QR-кода документ считается недействительным.
Электронный военно-учетный документ действителен в течение одного года с момента его формирования. Проверить сведения можно через электронный кабинет или в ТЦК и СП.
Изменить военно-учетный документ нужно в случаях:
- взятие на воинский учет;
- отсутствие места для внесения изменений;
- несоответствие данных в реестре;
- утеря или порча документа;
- желание обновить документ до нового образца.
Для внесения изменений в бумажную форму необходимо обратиться в ТЦК с письменным заявлением. В случае ограниченной мобильности или недееспособности обратиться может лицо, осуществляющее уход или опекун. Изменения вносятся в течение пяти рабочих дней. Для изменений в электронной форме следует воспользоваться электронным кабинетом для обращения в ТЦК.
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