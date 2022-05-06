Ембарго – це ядерна бомба на економіку Росії, – член Ради Нацбанку

Спрогнозувати рішення Єврокомісії не можна, але на мою думку , нафтове ембарго – буде. Звісно Україна хоче, аби це було рішення одномоментне та без відтермінувань. Але маємо розуміти, що багато країн ЄС настільки залежні від російських енергоносіїв, їм дуже важко перервати цю залежність. Тому, ембарго буде, але із пільговим перехідним періодом.

Про це із 24 каналом поділився економіст та член Ради Національного банку України, Василь Фурман. Він також зазначив, що справді вірить у нафтове ембарго для Росії у 6 пакеті санкцій ЄС.

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Ми помітимо, як Європа буде проводити цей процес відмови, переконаний економіст. Деякі країни вже пішли на цей процес, так, це менш залежні країни – Велика Британія чи Франція, тому їм легше піти на такий крок, аніж Угорщині чи Німеччині.

Нафтове ембарго, як на мене – це ядерна бомба для російської економіки. Адже 45% надходжень до бюджету, надходять саме від продажу нафти,

– зазначає експерт.

"Найважливіше зараз – наявність політичного рішення та волі у європейських політиків. Наскільки я розумію, що для Угорщини та Словаччини цей процес буде особливим та довшим – до 2023 року. Але разом з тим, я сподіваюсь, що Орбан прийме правильне політичне рішення і не блокуватиме прийняття 6 пакету санкцій", – говорить Василь Фурман.

Нафтовий прибуток фінансує війну в Україні

Кошти, які отримує Росія від продажу енергоносіїв – це доволі великий ресурс для фінансування війни. За 70 днів війни Росія все ще отримує кошти від Євросоюзу за спожиті продукти, саме тому потрібні санкції: як вторинні, так і первинні.

Для того, аби не було бажання схитрувати і знайти лазівку для продажу.

За ініціативи України вдалось створити велику міжнародну групу, у склад якої входить 50 експертів з різних країн. Вони саме пильно стежать, аби не було різноманітних варіантів для обходу санкцій з боку Росії і це дуже важливий процес, переконує економіст Василь Фурман.

Які ще санкції проти Росії можуть бути запроваджені

Потрібно виключати абсолютно всю російську банківську систему від SWIFT, не лише поодинокі банки, а вирішити це питання комплексно. Також дуже і дуже важливим є контроль за виконанням санкцій, і, можливо, потрібно запроваджувати одразу й вторинні,

– наполягає експерт.

"Адже, наприклад, нафта – зараз росіяни думають, що зможуть перелаштувати свої ринки збуту на Азію. Ось тут і є важливою підтримка наших західних партнерів, які постійно спілкуються із Китаєм та Індією", – зазначає член ради Нацбанку України.

Це дає результати – великі державні компанії Китаю не купують російську нафту. Якщо ж будуть і вторинні санкції, то будь-яка компанія з іменем поважатиме їх,

– переконаний Фурман.

Дивіться відео: Чому важливе нафтове ембарго на російські енергоносії