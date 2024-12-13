Росія атакувала енергосистему України після резолюції МАГАТЕ на заборону подібних ударів

Російська армія завдала масованого ракетного удару по енергооб'єктах України вранці 13 грудня. Це сталося через день після того, як МАГАТЕ випустило резолюцію на заборону подібних обстрілів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

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МАГАТЕ ухвалило резолюцію про заборону обстрілів енергетики

У Міненерго розповіли, що 12 грудня Рада керівників МАГАТЕ на позачерговому засіданні, ініційованому Україною, 22 голосами ухвалила український проєкт резолюції щодо загроз, які створюють атаки на енергетичну інфраструктуру, що має критичне значення для безпеки українських атомних електростанцій.

Резолюція наголошує на неприпустимості атак на електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє енергопостачання українських АЕС. Такі атаки визнаються прямою загрозою для ядерної безпеки,

– наголосили в міністерстві.

Там також підкреслили, що документ зауважує, що ці атаки порушують четвертий із семи невіддільних принципів ядерної безпеки, визначених генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який вимагає надійного зовнішнього енергопостачання для всіх ядерних об’єктів.



"Резолюція закликає МАГАТЕ продовжувати здійснення оцінки ризиків та масштабів пошкоджень енергетичної інфраструктури України, включаючи електричні підстанції, які забезпечують роботу АЕС", – мовиться у повідомленні.



Документ також заохочує держави-члени МАГАТЕ надавати політичну, фінансову та технічну підтримку для зміцнення технічної допомоги Україні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив, що ухвалення резолюції є важливим сигналом про підтримку України у протистоянні ядерному тероризму та захисті принципів безпечного використання атомної енергії.

Світова спільнота повинна посилити тиск на Росію через її умисні спроби створити радіаційну катастрофу на континенті,

– сказав він.

За резолюцію також проголосували такі країни, як Бразилія, Гана, Колумбія, Південно-Африканська Республіка, які зазвичай схильні утримуватися від голосувань за українські резолюції.

Цікаво, що у резолюції засудили самі атаки на українську критичну інфраструктуру за допомогою ракет та дронів, однак прямо не згадали Росію як винуватицю подібних атак.

До слова, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія агентства продовжить роботу на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, попри наміри залякати спостерігачів. Зокрема, автомобіль членів місії росіяни атакували за допомогою безпілотника.