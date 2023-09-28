Зіграв на гітарі та заспівав блюз: Блінкен потужно презентував "музичну дипломатію" США
Державний секретар США Ентоні Блінкен вразив мережу своїм талантом. Він віртуозно зіграв на гітарі та заспівав блюз.
Виступ як фронтмена музичного ансамблю став презентацією нової ініціативи США – "музична дипломатія". Кадри зі своїм виступом Блінкен оприлюднив у мережі Х, передає 24 Канал.
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Блінкен запустив ініціативу Global Music Diplomacy Initiative
Держдеп США презентував ініціативу культурної дипломатії під назвою "Global Music Diplomacy Initiative". Започаткував і показав, як треба виступати, першим Ентоні Блінкен. Він разом з ансамблем виконав блюзовий стандарт "Hoochie Coochie Man". До слова, цю композицію вперше виконав у записі Мадді Вотерс у 1950-х роках.
Я не міг упустити сьогоднішню можливість поєднати музику та дипломатію. Було приємно запустити нову ініціативу "Глобальна музична дипломатія",
– написав Блінкен у мережі.
Виступ Блінкена: дивіться відео
Цікаво, що в описі про себе у соцмережі, Блінкен написав, що є гітаристом-аматором. Втім, це чи не перша його публічна поява одночасно і в ролі музиканта, і в ролі посадовця.
У мережі виступ Блінкена з захватом оцінили. Станом на 15:30 відео вже переглянуло понад 2,2 мільйони користувачів, а також зібрало тисячі вподобань, коментарів і поширень.
Що відомо про "музичну" ініціативу США
У пресслужбі Держдепу США пояснили, що музику хочуть використати як інструмент для просування миру й демократії. Метою ініціативи називають "використання можливостей державно-приватного партнерства для створення музичної екосистеми, що сприяє розвитку економічної рівності та креативної економіки, створює можливості й забезпечує доступ до освіти".
Також, прагнучи популяризувати американську музику та покращити освіту англійської мови в усьому світі, топпосадовці США разом з іконами світової музики та лідерами мистецтва об'єднають зусилля в ініціативі "музичної дипломатії".
Ба більше, США запускають менторську програму "American Music Mentorship Program". Її впровадження дозволить артистам середнього рівня приїхати до США для того, щоб налагоджувати зв'язки й отримувати консультації фахівців щодо подальшого розвитку. В одному з проєктів можуть брати участь й українці. Музиканти з України зможуть отримати допомогу й досвід від колег з усього світу.
У співпраці програми академічних обмінів Фулбрайт і Центру виконавського мистецтва імені Джона Кеннеді також запускають стипендію для іноземних науковців на перетині, які зацікавлені досліджувати, як різні види мистецтва впливають на здоров'я і добробут людства.