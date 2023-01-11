Українці, які постраждали від війни, можуть отримати безкоштовну зовнішню реабілітацію
Чимало українців неабияк постраждали від воєнних дій та ракетних обстрілів. Тепер вони зможуть отримати безкоштовну реабілітацію.
Естетична медицина ніколи не була безкоштовною, і пацієнти не знають, чи вони можуть отримати таку допомогу. Про це 24 Каналу сказала засновниця проєкту постраждалих від воєнних дій "Заграва" Владліна Авєріна.
Варте уваги Найголовніше – життя і той, хто поряд, – хірург із Запоріжжя, який через війну переїхав у Київ
Що відомо про проєкт
Авєріна розповіла, що проєкт розпочався у травні з однієї пацієнтки. "Так вийшло, що про нас почали писати, до нас почали звертатися інші пацієнти", – відзначила вона. Першою учасницею проєкту стала дівчина з Чернігова, з клініки "Шевчик".
Згодом благодійники почали шукати інші клініки, які готові допомагати. Усе працює на добровільних засадах. Наразі з проєктом співпрацює 21 клініка з 11 міст України. Пацієнт може зайти на сайт проєкту і подивитися, які клініки представлені та в яких містах вони розташовані. Крім того, на інстаграм-сторінці zagrava.info можна ознайомитися з результатами, яких вже вдалося досягти.
Наша мета – стерти ці сліди війни з обличчя й душі. Коли людина дивиться в дзеркало і весь час бачить те, що було – це жахливо і психологічно дуже важко. Тому в усіх лікарів єдина мотивація – допомогти,
– наголосила Владліна Авєріна.
Важливо, що організація надає допомогу і військовослужбовцям, і цивільним. За словами Авєріної, звертаються люди з рубцями, уламковими ураженнями, травматичним татуюванням, коли метал або пластик заходить під шкіру і дає темний колір, опіками та контрактурами.
Стерти сліди війни – програма безкоштовної допомоги постраждалим українцям: дивіться відео
"Це зовнішня реабілітація. В нас такий собі постгоспітальний етап. Коли накладаються шви, щоб зупинити кровотечу, вони можуть спотворювати обличчя, волосисту частину голови, кінцівки. Ми беремося за такі ураження як дерматологи. З нами співпрацюють гінекологи, урологи, травматологи, офтальмологи, лор-лікарі, щелепно-лицеві хірурги, пластично-реконструктивні хірурги", – зазначає Авєріна.
Крім того, допомагають компанії, які безкоштовно надають для лікарів та клінік свою продукцію.
Як відзначила засновниця проєкту, зараз ще 7 клінік перебувають на розгляді. "Тим, хто хоче до нас приєднатися, ми надаємо анкету, дивимося, які послуги надаються. Якщо ми бачимо, що усе відповідає нашій місії, ми ставимо клініку на сайт", – зауважила авторка проєкту.
Відтак ініціатива масштабуватиметься, щоб якомога більше українців змогли позбутися шрамів, які є моторошними спогадами про війну.