Естонія заявила про масштабну кібератаку: причетні хакери Кремля

Прокремлівські хакери атакували підприємства та відомства Естонії, Латвії, Польщі та України. Мовиться про щонайменше 5 естонських компаній.

Цю інформацію повідомили у Департаменті державної інфосистеми Естонії. Атака відбулась в суботу, 19 листопада.

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Які важливі естонські компанії атакували хакери Путіна

За даними керівника відділу CERT-EE по роботі з кіберінцидентами Департаменту державної інфосистеми (RIA) Тина Таммера, зі збоями працювали 5 естонських компаній. Серед них:

державний енергоконцерн Eesti Energia;

а також сайти, пов'язані з підприємством: elektrilevi.ee, enefitgreen.ee.

Кіберексперти CERT-EE перебувають у тісному контакті з представниками підприємства,

– заявив Таммер.

Окрім того, посадовець повідомив, що хакери хотіли зламати також сайт міністерства економіки та комунікацій, а також банк Естонії, фонд EAS та сайт однієї приватної компанії.

Проте міністерство та EAS – це клієнти державної мережі, тож атаки на них відбили.

Чому до кібератак може бути причетна Росія

За даними Тина Таммера:

вони спілкуються з партнерами та сторонами, які зазнали атаки. Зокрема, пропонують їм поради та підтримку;

а також стежать за ситуацією і готові зробити свій внесок у подальше вирішення кіберінцидентів;

атаки 19 листопада великі, проте не такі масштабні та об'ємні, як ті, що були в Естонії весною та влітку.

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За даними керівника відділу CERT-EE по роботі з кіберінцидентами, ніколи не можна абсолютно точно сказати, хто стоїть за атаками. Проте, за наявною в нього інформацією, це цілком можливо можуть бути прокремлівські кіберзлочинці.

"Наскільки нам відомо, в цей самий час атаці піддалися компанії та установи в Латвії, Польщі та Україні. Цей список може бути не остаточним", – заявив Таммер.

Кіберзлочини з російським слідом: коротко

4 листопада хакери на сотні новинних сайтів у США ввели вірус. Мовиться про понад 250 сайтів американських агентств новин. Відомо, що SocGholish, який і заражає вірусами, раніше використовувався відомим російськомовним угрупуванням Evil Corp.

Окрім того, хакери створили вірус під назвою Azov Ransomware. Таким вчинком вони хотіли підставити ним дослідників та Україну.

За даним американських ЗМІ, хакерські можливості Росії не відіграють центральної ролі у зусиллях Кремля зруйнувати українську інфраструктуру. Адже Москва не хоче показувати свої кіберможливості. Тому що наразі це їй не потрібно. Своїх цілей вона досягає ракетними обстрілами.

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