Естонія заявила про масштабну кібератаку: причетні хакери Кремля
Джерело:ERR
Прокремлівські хакери атакували підприємства та відомства Естонії, Латвії, Польщі та України. Мовиться про щонайменше 5 естонських компаній.
Цю інформацію повідомили у Департаменті державної інфосистеми Естонії. Атака відбулась в суботу, 19 листопада.
Читайте також Хакери заразили вірусом сотні новинних сайтів у США
Які важливі естонські компанії атакували хакери Путіна
За даними керівника відділу CERT-EE по роботі з кіберінцидентами Департаменту державної інфосистеми (RIA) Тина Таммера, зі збоями працювали 5 естонських компаній. Серед них:
- державний енергоконцерн Eesti Energia;
- а також сайти, пов'язані з підприємством: elektrilevi.ee, enefitgreen.ee.
Кіберексперти CERT-EE перебувають у тісному контакті з представниками підприємства,
– заявив Таммер.
Окрім того, посадовець повідомив, що хакери хотіли зламати також сайт міністерства економіки та комунікацій, а також банк Естонії, фонд EAS та сайт однієї приватної компанії.
Проте міністерство та EAS – це клієнти державної мережі, тож атаки на них відбили.
Чому до кібератак може бути причетна Росія
За даними Тина Таммера:
- вони спілкуються з партнерами та сторонами, які зазнали атаки. Зокрема, пропонують їм поради та підтримку;
- а також стежать за ситуацією і готові зробити свій внесок у подальше вирішення кіберінцидентів;
- атаки 19 листопада великі, проте не такі масштабні та об'ємні, як ті, що були в Естонії весною та влітку.
Важливо Росію звинуватили в кібератаках на супутниковий інтернет, зокрема технологію Starlink
За даними керівника відділу CERT-EE по роботі з кіберінцидентами, ніколи не можна абсолютно точно сказати, хто стоїть за атаками. Проте, за наявною в нього інформацією, це цілком можливо можуть бути прокремлівські кіберзлочинці.
"Наскільки нам відомо, в цей самий час атаці піддалися компанії та установи в Латвії, Польщі та Україні. Цей список може бути не остаточним", – заявив Таммер.
Кіберзлочини з російським слідом: коротко
- 4 листопада хакери на сотні новинних сайтів у США ввели вірус. Мовиться про понад 250 сайтів американських агентств новин. Відомо, що SocGholish, який і заражає вірусами, раніше використовувався відомим російськомовним угрупуванням Evil Corp.
- Окрім того, хакери створили вірус під назвою Azov Ransomware. Таким вчинком вони хотіли підставити ним дослідників та Україну.
- За даним американських ЗМІ, хакерські можливості Росії не відіграють центральної ролі у зусиллях Кремля зруйнувати українську інфраструктуру. Адже Москва не хоче показувати свої кіберможливості. Тому що наразі це їй не потрібно. Своїх цілей вона досягає ракетними обстрілами.
Дивіться також – заява IT-армії України про кібератаки на російські ТЕЦ: відео