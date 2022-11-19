Эстония заявила о масштабной кибератаке: причастны хакеры Кремля

19 ноября 2022 , 23:06
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Источник:

ERR

Прокремлевские хакеры атаковали предприятия и ведомства Эстонии, Латвии, Польши и Украины. Речь идет о не менее 5 эстонских компаниях.

Об этом сообщили в Департаменте государственной инфосистемы Эстонии. Атака прошла в субботу, 19 ноября.

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Какие важные эстонские компании атаковали хакеры Путина

По данным руководителя отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами Департамента государственной инфосистемы (RIA) Тина Таммера, со сбоями работали 5 эстонских компаний. Среди них:

  • государственный энергоконцерн Eesti Energia;
  • а также сайты, связанные с предприятием: elektrilevi.ee, enefitgreen.ee.

Киберэксперты CERT-EE находятся в тесном контакте с представителями предприятия,
– заявил Таммер.

Кроме того, чиновник сообщил, что хакеры хотели взломать также сайт министерства экономики и коммуникаций, а также банк Эстонии, фонд EAS и сайт одной частной компании.

Однако министерство и EAS – это клиенты государственной сети, поэтому атаки на них отразили.

Почему к кибератакам может быть причастна Россия

По данным Тина Таммера:

  • они общаются с партнерами и сторонами, подвергшимися атаке. В частности, предлагают им советы и поддержку;
  • а также следят за ситуацией и готовы внести свой вклад в дальнейшее решение киберинцидентов;
  • атаки 19 ноября крупные, однако не столь масштабны и объемны, как те, что были в Эстонии весной и летом.

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По данным руководителя отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами, никогда нельзя совершенно точно сказать, кто стоит за атаками. Однако, по имеющейся у него информации, это вполне возможно могут быть прокремлевские киберпреступники.

"Насколько нам известно, в это же время атаке подверглись компании и учреждения в Латвии, Польше и Украине. Этот список может быть не окончательным", – заявил Таммер.

Киберпреступления с русским следом: коротко

  • 4 ноября хакеры на сотни новостных сайтов в США ввели вирус. Речь идет о более чем 250 сайтах американских агентств новостей. Известно, что SocGholish, заражающий вирусами, ранее использовался известной русскоязычной группировкой Evil Corp.
  • Кроме того, хакеры создали вирус под названием Azov Ransomware. Таким поступком они хотели подставить  исследователей и Украину.
  • По данным американских СМИ, хакерские возможности России не играют центральной роли в усилиях Кремля разрушить украинскую инфраструктуру. Ведь Москва не хочет показывать свои кибервозможности. Потому что это ей не нужно. Своих целей она добивается ракетными обстрелами.

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Автор: Діана Квасневська