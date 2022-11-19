Об этом сообщили в Департаменте государственной инфосистемы Эстонии. Атака прошла в субботу, 19 ноября.

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Какие важные эстонские компании атаковали хакеры Путина

По данным руководителя отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами Департамента государственной инфосистемы (RIA) Тина Таммера, со сбоями работали 5 эстонских компаний. Среди них:

государственный энергоконцерн Eesti Energia;

а также сайты, связанные с предприятием: elektrilevi.ee, enefitgreen.ee.

Киберэксперты CERT-EE находятся в тесном контакте с представителями предприятия,

– заявил Таммер.

Кроме того, чиновник сообщил, что хакеры хотели взломать также сайт министерства экономики и коммуникаций, а также банк Эстонии, фонд EAS и сайт одной частной компании.

Однако министерство и EAS – это клиенты государственной сети, поэтому атаки на них отразили.

Почему к кибератакам может быть причастна Россия

По данным Тина Таммера:

они общаются с партнерами и сторонами, подвергшимися атаке. В частности, предлагают им советы и поддержку;

а также следят за ситуацией и готовы внести свой вклад в дальнейшее решение киберинцидентов;

атаки 19 ноября крупные, однако не столь масштабны и объемны, как те, что были в Эстонии весной и летом.

Важно Россию обвинили в кибератаках на спутниковый интернет, в частности, технологию Starlink

По данным руководителя отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами, никогда нельзя совершенно точно сказать, кто стоит за атаками. Однако, по имеющейся у него информации, это вполне возможно могут быть прокремлевские киберпреступники.

"Насколько нам известно, в это же время атаке подверглись компании и учреждения в Латвии, Польше и Украине. Этот список может быть не окончательным", – заявил Таммер.

Киберпреступления с русским следом: коротко

4 ноября хакеры на сотни новостных сайтов в США ввели вирус. Речь идет о более чем 250 сайтах американских агентств новостей. Известно, что SocGholish, заражающий вирусами, ранее использовался известной русскоязычной группировкой Evil Corp.

Кроме того, хакеры создали вирус под названием Azov Ransomware. Таким поступком они хотели подставить исследователей и Украину.

По данным американских СМИ, хакерские возможности России не играют центральной роли в усилиях Кремля разрушить украинскую инфраструктуру. Ведь Москва не хочет показывать свои кибервозможности. Потому что это ей не нужно. Своих целей она добивается ракетными обстрелами.

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