Об этом сообщили в Департаменте государственной инфосистемы Эстонии. Атака прошла в субботу, 19 ноября.
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Какие важные эстонские компании атаковали хакеры Путина
По данным руководителя отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами Департамента государственной инфосистемы (RIA) Тина Таммера, со сбоями работали 5 эстонских компаний. Среди них:
- государственный энергоконцерн Eesti Energia;
- а также сайты, связанные с предприятием: elektrilevi.ee, enefitgreen.ee.
Киберэксперты CERT-EE находятся в тесном контакте с представителями предприятия,
– заявил Таммер.
Кроме того, чиновник сообщил, что хакеры хотели взломать также сайт министерства экономики и коммуникаций, а также банк Эстонии, фонд EAS и сайт одной частной компании.
Однако министерство и EAS – это клиенты государственной сети, поэтому атаки на них отразили.
Почему к кибератакам может быть причастна Россия
По данным Тина Таммера:
- они общаются с партнерами и сторонами, подвергшимися атаке. В частности, предлагают им советы и поддержку;
- а также следят за ситуацией и готовы внести свой вклад в дальнейшее решение киберинцидентов;
- атаки 19 ноября крупные, однако не столь масштабны и объемны, как те, что были в Эстонии весной и летом.
Важно Россию обвинили в кибератаках на спутниковый интернет, в частности, технологию Starlink
По данным руководителя отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами, никогда нельзя совершенно точно сказать, кто стоит за атаками. Однако, по имеющейся у него информации, это вполне возможно могут быть прокремлевские киберпреступники.
"Насколько нам известно, в это же время атаке подверглись компании и учреждения в Латвии, Польше и Украине. Этот список может быть не окончательным", – заявил Таммер.
Киберпреступления с русским следом: коротко
- 4 ноября хакеры на сотни новостных сайтов в США ввели вирус. Речь идет о более чем 250 сайтах американских агентств новостей. Известно, что SocGholish, заражающий вирусами, ранее использовался известной русскоязычной группировкой Evil Corp.
- Кроме того, хакеры создали вирус под названием Azov Ransomware. Таким поступком они хотели подставить исследователей и Украину.
- По данным американских СМИ, хакерские возможности России не играют центральной роли в усилиях Кремля разрушить украинскую инфраструктуру. Ведь Москва не хочет показывать свои кибервозможности. Потому что это ей не нужно. Своих целей она добивается ракетными обстрелами.
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