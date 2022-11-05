Хакерские возможности России не играют центральной роли в усилиях Кремля разрушить украинскую инфраструктуру и являются второстепенными. Высокопоставленный чиновник США считает, что страна-агрессор не хочет показывать все свои кибервозможности и это пока ей не нужно, ведь своих целей она может достичь и ракетными обстрелами.

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Что известно об атаках России на инфраструктуру Украины

Эффективное сочетание киберопераций и кинетических операций требует высокой степени интегрированного планирования и выполнения. В США считают, что Украина, по всей видимости, публично не раскрывает все влияние российских атак на их инфраструктуру. Ведь молчание может лишить Россию понимания эффективности их киберопераций и повлиять на военное планирование Кремля.

Как сообщила Microsoft в апреле, по крайней мере, шесть различных связанных с Кремлем хакерских групп провели около 240 киберопераций против украинских целей накануне и через несколько недель после февральского вторжения России.

Однако высокоэффективных зламов, которые выводят из строя энергетические или транспортные сети, в большинстве своем не было. Это очень контрастирует с 2015 и 2016 годами, когда после оккупации Крыма Россией вражеские военные хакеры погрузили во тьму более четверти миллиона украинцев.

Украина улучшила свою киберзащиту

На планирование киберопераций, направленных против промышленных предприятий, может уйти много месяцев.

Украина также заслуживает похвалы за свою улучшенную киберзащиту. В апреле Киев заявил, что предотвратил попытку взлома электроподстанций той же группой российских военных хакеров, которая вызвала отключение электроэнергии в Украине в 2015 и 2016 годах,

– говорится в сообщении.

Журналисты также отметили, что украинские специалисты по кибербезопасности выполняют свою работу одновременно с российскими обстрелами, защищая правительственные сети от российских шпионских агентств и криминальных хакеров.

Важно. 10 октября в результате ракетных обстрелов погибли четверо сотрудников одного из главных кибер-коммуникационных ведомств Украины – Государственной службы специальной связи и защиты информации.