Стоит отметить, что страница Залужного в соцсети официально не верифицирована. Однако она ведется давно и на ней регулярно появляются фото главкома ВСУ на работе, в окружении семьи и друзей. Об этом сообщает 24 канал.

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Что произошло

На главное фото страницы хакеры поставили коллаж с президентом России Владимиром Путиным, который "оседлал" медведя. А на последнем добавленном фото красуется солдат с лицом Джокера.

Российские хакеры взломали страницу Залужного в инстаграме / Скриншот из инстаграма

Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в DELTA,

– написано на фото.

Заметим! DELTA – это американская программа управления войсками, которой пользуются ВСУ. Ранее сообщалось, что ее сломал хакер по прозвищу Джокер, переехавший из Украины в ДНР.

Анатолий Штефан "Штирлиц" подтвердил, что аккаунт главкома сломали. По его словам, на странице Залужного проводятся работы по восстановлению доступа.

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