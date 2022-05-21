В Естонії закликали НАТО ввести кораблі в Чорне море для деблокади українських портів

В Естонії заявили про потребу ввести кораблі НАТО в акваторію Чорного моря, щоб розблокувати роботу портів України. Забезпечення безпечного торгового судноплавства стало би потужним кроком на підтримку України.

Росія блокує українські порти, щоб завдати удару по економіці України

Відповідну заяву озвучив колишній командувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас. Він заявив, що Росія повинна зняти блокаду з українських морських портів.

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За словами євродепутата, Росія блокує українські порти, щоб завдати удару по економіці України. Ріго Террас пояснив, що у такий спосіб Кремль намагається змусити Україну вступити в переговори та погодитися бодай на якісь вимоги Росії.

Можливо, Путін сподівається, що якщо в інших регіонах світу буде досить великий дефіцит продовольства, інші країни також почнуть тиснути на Україну, вимагаючи поступитися Росією. Принаймні, ймовірно, саме цього хоче досягти Путін,

– заявив політик.

Ріго Террас вважає, що введення кораблів НАТО та кораблів інших країн Європи в Чорне море для розблокування українських портів та забезпечення судноплавства стало б потужним стримуючим фактором.

Він висловив сумнів, що Росія наважиться атакувати кораблі НАТО, які супроводжують цивільні судна, "адже це призведе до прямого зіткнення з НАТО".

На думку екскомандувача Силам Оборони Естонії, Росія на тлі проблем у війні з Україною не може конкурувати з НАТО.

На жаль, я практично переконаний, що НАТО не пошле своїх кораблів, побоюючись ескалації, але я впевнений, що Росія не посміє атакувати кораблі НАТО. Останнє чого хоче Путін – це пряме втручання іншої держави чи Альянсу,

– резюмував Ріго Террас.

Росія створює продовольчу кризу у світі

Україна залишається одним з найбільших експортерів продовольства й завдяки цьому отримує великі надходження до своєї економіки.

Росія, яка окупувала частину Запорізької області, позбавила Україну виходу до Азовського моря. Також росіяни блокують українські порти в Чорному морі та завдали важки ударів по паливній інфраструктурі.

Через це виникли проблеми з експортом української продукції, що створює продовольчу кризу у світі. Тільки в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна. Загалом Україна не може вивезти 90 мільйонів тонн зернових. Також Росія краде українське зерно.

На цьому тлі у Держдепартаменті США закликали світ домогтися від Росії створення коридорів для експорту продовольства з України. У Канаді навіть готові надати свої кораблі, щоб Україна відновила експорт зерна.

У МЗС України повідомили, що вдалося налагодити два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольства до країн Африки.

Додамо, що 19 травня Європейський парламент підтримав тимчасове скасування мит на імпорт українських товарів до ЄС. Спрощений режим торгівлі діятиме протягом одного року.

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