Інститут вивчення війни назвав ключові етапи російського вторгнення в Україну

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що постачання західної допомоги сильно вплинуло на перебіг війни в Україні. Зокрема, вони пояснили, як допомагав нам світ та виділили три ключові етапи вторгнення Росії.

За даними аналітиків, допомога від світу була важливою для виживання України. Також вони пояснили, що Захід давав Україні поради перед нападом 24 лютого 2022 року.

Читайте також На наших очах спецслужби України стають живою легендою, – Буданов

Що відомо про етапи війни в Україні

У ISW пригадали, що західні системи озброєння, такі як протитанкова ракета Javelin, допомогли Україні перемогти натиск, який линув 24 лютого та відкинути російську атаку на Київ до вихідних точок.

За словами аналітиків, за 11 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна розділити на три ключові етапи:

ініціативи окупантів – 24 лютого до 3 липня 2022 року – після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня наступ російських окупантів у низці напрямків досяг кульмінації;

– 24 лютого до 3 липня 2022 року – після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня наступ російських окупантів у низці напрямків досяг кульмінації; контрнаступ Збройних Сил України – від серпня до деокупації Херсона 11 листопада. Тоді перший великий контрнаступ ЗСУ почався 6 вересня на Харківщині;

– від серпня до деокупації Херсона 11 листопада. Тоді перший великий контрнаступ ЗСУ почався 6 вересня на Харківщині; період позиційної війни – з того часу Україна не змогла піти в новий контрнаступ. Саме це дозволило війні перейти у позиційну фазу.

Цей етап дозволив окупантам повернути собі тактичну ініціативу. Схема постачання західної допомоги сильно вплинула на перебіг війни,

– заявили в ISW.

Там також зауважили, що постачання артилерійських систем калібру 155 міліметрів американського виробництва у квітні, а потім і установок HIMARS у червні, стали важливими факторами у підготовці українського контрнаступу.

Як Захід зараз постачає зброю Києву та на що це впливає

Аналітики дещо розкритикували Захід за постійні затримки у постачанні озброєння. Адже там вважають:

якби Захід почав надавати Києву техніку, потрібну для постійного контрнаступу, коли російська атака досягла кульмінації, то Україна могла б почати контрнаступ раніше;

якби Захід почав працювати над повним переходом України на західні системи ще влітку 2022 року, коли це потреба стала очевидною, то можна було б створити умови для продовження контрнаступу після звільнення Херсона. Це позбавило б росіян здатності відновити сили та спробувати відновити ініціативу.

Нещодавні зобов'язання Заходу щодо надання Україні танків та бронетранспортерів, необхідних їй для подальших контрнаступальних операцій, важливі, але затримки з виконанням цих зобов'язань можуть коштувати Україні можливості для контрнаступу цієї зими,

– заявили аналітики.

Ба більше, за їхніми даними, російські сили, ймовірно, готуються почати власний наступ у Луганській області та посилюють свої дії в районі Бахмута.

В американському Інституті вивчення війни пояснили, що Україна може звільнити окуповану територію

, якщо буде обіцяна військова підтримка Заходу. Та Київ ще не має техніки, потрібної для початку контрнаступу. Тому, ЗСУ, ймовірно, доведеться чекати багато тижнів, поки західні танки не прибудуть у достатній кількості.