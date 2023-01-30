Институт изучения войны назвал ключевые этапы российского вторжения в Украину

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что поставки западной помощи сильно повлияли на ход войны в Украине. В частности, они объяснили, как помогал нам мир и выделили три ключевых этапа вторжения России.

По данным аналитиков, помощь от мира была важной для выживания Украины. Также они объяснили, что Запад давал Украине советы перед нападением 24 февраля 2022 года.

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Что известно об этапах войны в Украине

В ISW напомнили, что западные системы вооружения, такие как противотанковая ракета Javelin, помогли Украине победить натиск, хлынувший 24 февраля и отбросить российскую атаку на Киев до исходных точек.

По словам аналитиков, за 11 месяцев полномасштабное вторжение России в Украину можно разделить на три ключевых этапа:

инициативы оккупантов – с 24 февраля по 3 июля 2022 года – после временной оккупации Лисичанска в начале июля наступление российских оккупантов в ряде направлений достигло кульминации;

– с 24 февраля по 3 июля 2022 года – после временной оккупации Лисичанска в начале июля наступление российских оккупантов в ряде направлений достигло кульминации; контрнаступление Вооруженных Сил Украины – с августа до деоккупации Херсона 11 ноября. Тогда первое большое контрнаступление ВСУ началось 6 сентября в Харьковской области;

– с августа до деоккупации Херсона 11 ноября. Тогда первое большое контрнаступление ВСУ началось 6 сентября в Харьковской области; период позиционной войны – с тех пор Украина не смогла пойти в новое контрнаступление. Именно это позволило войне перейти в позиционную фазу.

Этот этап позволил оккупантам вернуть себе тактическую инициативу. Схема поставок западной помощи сильно повлияла на ход войны,

– заявили в ISW.

Там также отметили, что поставки артиллерийских систем калибра 155 миллиметров американского производства в апреле, а затем и установок HIMARS в июне стали важными факторами в подготовке украинского контрнаступления.

Как Запад сейчас снабжает оружием Киев и на что это влияет

Аналитики раскритиковали Запад за постоянные задержки в поставках вооружения. Ведь там считают:

если бы Запад начал предоставлять Киеву технику, необходимую для постоянного контрнаступления, когда российская атака достигла кульминации, то Украина могла бы начать контрнаступление раньше;

если бы Запад начал работать над полным переходом Украины на западные системы еще летом 2022 года, когда эта потребность стала очевидной, можно было бы создать условия для продолжения контрнаступления после освобождения Херсона. Это лишило бы россиян возможности восстановить силы и попытаться возобновить инициативу.

Недавние обязательства Запада по предоставлению Украине танков и бронетранспортеров, необходимых ей для дальнейших контрнаступательных операций, важны, но задержки с выполнением этих обязательств могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой,

– заявили аналитики.

Более того, по их данным, российские силы, вероятно, готовятся начать собственное наступление в Луганской области и усиливают свои действия в районе Бахмута.

В американском Институте изучения войны объяснили, что Украина может освободить оккупированную территорию

, если будет обещанная военная поддержка Запада. Но у Киева еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления. Поэтому ВСУ, вероятно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в достаточном количестве.