Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью о том, как война повлияла на украинские спецслужбы.

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Что может сделать ГУР лучше: ответ Буданова

Он подчеркнул, что потеря собратьев и коллег, конечно, всегда болезненна. "Но мы к этому готовы, нас научили, как к этому готовиться. Это наша работа, наша обязанность. В то же время, это еще более решительно наблюдает за результатами работы тех, кого уже нет", – сказал Буданов.

Руководителя ГУР спросили, как он справляется со стрессом. Он довольно коротко ответил на вопросы и вспомнил о подарке друзья на день рождения. Ему подарили настольный хоккей.

Я засмеялся и отдал офицерскому комиссару. Другим это больше понравится,

– рассказал руководитель разведки.

Как изменились украинские спецслужбы после 24 февраля

Буданов рассказал, что может сделать ГУР еще лучше. "Я мог бы долго говорить о разных моделях или шаблонах, но отвечу так: нет границ апгрейдов, нет потолка. Надо понимать, что полномасштабное вторжение стало серьезным потрясением для всей государственной системы Украины, включая спецслужбы", – заявил он.

По его словам, никакие закономерности и структуры не являются до 24 февраля 2022 года. Динамика отдельных процессов совсем другая.

А когда речь идет о разведывательных моделях, из которых мы могли бы почерпнуть... Можно вспомнить замечательные спецоперации мировых спецслужб. Но на наших глазах спецслужбы сегодня становятся живой легендой. Наша разведка радуется урокам,

– заявил Буданов.

Также глава ГУР рассказал о том, сталкивался ли он с сопротивлением высшего персонала, нежеланием вводить изменения.

"С психологической точки зрения это нормально. Каждая команда и новый босс всегда открывают друг друга, так сказать, это двусторонний процесс. Но один из моих первых начальников научил меня, что нужно работать с людьми, которые есть. А не менять, менять, заменять, руководствуясь эмоциями "нравится", "не нравится"", – добавил Буданов.