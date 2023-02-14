Іншим країнам не можемо забороняти: у Пентагоні уникнули прямої відповіді про винищувачі F-16

США поки не надаватимуть Україні свої винищувачі F-16. Водночас у Пентагоні кажуть, що зосереджені на тому, аби надавати нашій країні все необхідне для захисту та оборони якнайшвидше.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє 24 Канал. Водночас США поки що не ухвалили рішення про надання бойової авіації Україні.

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Позиція США щодо надання винищувачів Україні

Ллойд Остін заявив, що поки що позиція Вашингтона залишається незмінною – Україні не нададуть американських винищувачів.

Стосовно нас я не маю що сказати, можу лише підтвердити інформацію, яку сказав президент Байден раніше,

– заявив Остін.

Однак щодо надання Польщею винищувачів типу МіГ радянського виробництва, то Остін заявив, що США не можуть партнерам забороняти надавати зброю Україні, тож рішення залежить від урядів країн, які хочуть надати таку допомогу.

Також глава Пентагону наголосив, що у Росії є ще багато літаків, тому Україна повинна отримати багато техніки для протидії ворожій авіації, зокрема системи ППО. Остін наголосив, що союзники працюють над прискореним постачанням зброї та боєприпасів Україні і відзначив, що українські війська дуже добре опанували західні системи ППО, демонструючи високу ефективність.

Але ми хочемо подбати про те, щоб Україна могла захистити себе у майбутньому, незалежно від того чи Росія спробує застосувати свої повітряні сили. І поки що вони цього не зробили, бо українська ППО досить реактивна,

– наголосив Остін.

Авіація для України: головне

Наприкінці січня цього року союзники України утворили так звану "танкову коаліцію" після історичного рішення Німеччини надати свої танки Leopard 2 Україні та дозволити робити те саме партнерам.

Наступною ціллю України стала далекобійна зброя та авіація. У січні президент США Джо Байден у відповідь на питання про те, чи планує Вашингтон надати Нам винищувачі, відповів: "Ні".

Водночас Нідерланди заявили про готовність надати нам американські літаки й Україна подала офіційний запит. Проте Амстердам також сподівається на позитивне рішення США. Тобто свого роду на утворення "авіаційної коаліції".

До слова, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак переконаний, що щодо питання літаків для України буде позитивне рішення, просто потрібно тиснути на ті країни, у яких їх достатньо. Щодо Польщі, то там кажуть, що не можуть дати Україні F-16, адже мають їх лише 48 і цього недостатньо навіть для самої Польщі.