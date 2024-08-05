Це модернізовані літаки: Жданов сказав, що найцінніше у F-16, які отримала Україна

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що винищувачі F-16 вже є в Україні. Росіяни намагаються дослідити всю інформацію про те, які можливості мають ці літаки.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що українські пілоти отримали сучасні засоби, яких у Росії досі немає. Так F-16 посилять спроможності нашого війська.

До теми Винищувачі F-16 уже офіційно в Україні: які їхні основні характеристики

У чому особливість F-16, які отримала Україна

"Це технічно справні машини й вони дійсно модернізовані. А найцінніше, що у них є – це надсучасні приціли. Вони дозволяють пілоту вести вогонь в тому напрямку, куди він дивиться", – розповів Олег Жданов.

Він пояснив, що проєкція даних прицілювання передається на захисне скло шолома пілота. Куди повернута його голова, туди націлені всі засоби вогневого ураження. Це не залежить від курсу, яким рухається літак.

Крім цього, у літаків посилений радар, дальність визначення пусків ракет по літаку збільшена. Як тільки буде випущена ракета, пілот про це знатиме і в нього буде час на реакцію, тобто щоб здійснити протиракетний маневр або вийти із зони ураження,

– зауважив військовий експерт.

Чи є у Росії такі технології

Лише деякі країни мають розробки, які пов'язані з сучасною системою прицілювання. Раніше ці технології використовували на гелікоптерах. Тоді з'явилася необхідність в тому, що кулемет чи гармата, які там встановлені, мають стріляти туди, куди дивиться пілот.

Згодом все це адаптували для літаків, але масового застосування досі немає. Адже впровадження таких технологій потребує модернізації літака, встановлення спеціального обладнання.

У Росії такі розробки починалися ще у 2012 році. Вони обіцяли зробити їх для Су-35, Су-57, але крім креслень далі не пішли,

– підкреслив Олег Жданов.