"F-16 не у всьому кращі за Су": як Україна може відновити перевагу в авіації

В українському небі невдовзі мають з'явитися американські винищувачі F-16. Однак, з огляду на їхню обмежену кількість, вони можуть не допомогти кардинально змінити ситуацію.

Крім того, винищувачі доволі пізно з'являються у війні. Генерал-лейтенант, військовий експерт та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу наголосив, що лише F-16 буде мало, аби здобути паритет у небі.

Дивіться також Перші винищувачі F-16 уже "на шляху" до України: які їхні основні характеристики

Треба не лише F-16

Президент України Володимир Зеленський днями вкотре наголосив, що Україна потребує цілком конкретної кількості літаків. Якщо точніше, то 18 бортів. Навіть 50 винищувачів F-16 не змінять ситуацію на полі бою, адже в Росії набагато більше авіації.

Якщо говорити відверто, то характеристики тих модифікацій F-16, які нам, ймовірно, передадуть, є слабшими, ніж Су-34 – Су-35. Вони мають більшу дальність ракет тощо. Застосовувати F-16 з краще Gripen,

– зазначив Ігор Романенко.

Ssab JAS 39 Gripen

Шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління з бойовим радіусом дії 1500 кілометрів. Має одну з найдешевших льотних годин серед винищувачів – 4 тисячі доларів для модифікації JAS 39E/F. Це дуже сучасний літак, він пройшов багато етапів модернізації.

Зауважимо, у 2023 році українські бойові льотчики завершили ознайомчу підготовку у Швеції на винищувачах Gripеn. Вона включала як підготовку на тренажерах, так і практичні польоти.

Швеція була готова передати Україні відповідні літаки, однак наразі процес поставили на паузу. Як з'ясувалося, Україна вирішила зосередитися на Шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління з бойовим радіусом дії 1500 кілометрів. Має одну з найдешевших льотних годин серед винищувачів – 4 тисячі доларів для модифікації JAS 39E/F. Це дуже сучасний літак, він пройшов багато етапів модернізації.Зауважимо, у 2023 році українські бойові льотчики завершили ознайомчу підготовку у Швеції на винищувачах Gripеn. Вона включала як підготовку на тренажерах, так і практичні польоти.Швеція була готова передати Україні відповідні літаки, однак наразі процес поставили на паузу. Як з'ясувалося, Україна вирішила зосередитися на отриманні F-16 , адже освоювати одразу два нові винищувачі було б занадто складно.

"Для того, щоб F-16 зайшли з таким запізненням і ще були ефективними з огляду на перемоги в характеристиках російських літаків, треба формувати ціле поле управління та розвідки над Україною. Хоча б це треба починати робити. Тобто треба знімати чергові дозволи і формувати систему у боротьбі за українське повітря. Це означає перспективу спільного повітря над всією Європою", – підсумував генерал-лейтенант.

Додамо, що пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що перші літаки F-16, безумовно, застосують в Україні 2024 року. Зараз йде активна робота над збільшенням кількості тренувань, підготовку персоналу тощо.