Не хотіла особистої слави: чому висловлювання Фаріон викликали такі дискусії

Українську мовознавицю, громадську діячку, науковицю Ірину Фаріон вбили 19 липня біля її будинку у Львові. Нападника досі шукають, а поліція розглядає різні версії жахливого злочину.

Екснардепка дуже добре володіла словом, вміла так формулювати думки, щоб їх почули та зрозуміли. Про це 24 Каналу розповів журналіст і політичний оглядач з Франції Андрій Шкіль, додавши, що часто саме цим Ірина Фаріон і провокувала різні дискусії.

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Чому Фаріон висловлювалася так різко

Можна почути різні оцінки того, про що говорила Фаріон. Але часто такі оцінки стосувалися саме її особистості, а не того, що вона мала на увазі.

Фаріон усвідомлювала, що привертає до себе увагу й хотіла уваги, але тільки до того, що говорила. Їй це вдавалося. Інколи шляхом несхвальних оцінок самої себе.

Вона розуміла, що так буде, адже правду кажуть: "Той, хто боїться води – не йде плавати". Фаріон не боялася плавати й була готовою до будь-яких словесних дискусій,

– зауважив Андрій Шкіль.

Дуже часто слова, фрази, які вона використовувала, щоб донести правильні речі, викликали несприйняття, до того ж у значної частини українців. Але було абсолютно зрозуміло, яка мета того, що вона робить. Сама ідея була правильною.

Вона не хотіла заробити славу, індивідуальні дивіденди, а робила так, бо вважала, що лише в такий спосіб краще реалізує ідею, яку сповідувала,

– наголосив Андрій Шкіль.

Він додав, що Ірина Фаріон працювала задля популяризації української мови, заохочення її вивчення. Для цього використовувала на м'які методи, а досить жорсткі. Саме це багатьом могло не подобатися, ображати. Але мета всього її життя точно не полягала в задоволенні особистих бажань.

"Вона хотіла бути лідером і була ним, залишилася людиною, яка відстоювала свої погляди до кінця", – підкреслив журналіст.

Раніше свідки повідомили, що поблизу будинку Ірини Фаріон кілька тижнів чатував невідомий молодик. Саме його підозрюють у вчиненні злочину.