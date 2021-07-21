Не може бути таких збігів, – Веніславський про синхронну роботу "Батьківщини" і ОПЗЖ

Депутати від "Батьківщини" та "Опозиційної платформи – За життя" намагалися скасувати судову реформу. Це змушує замислитись, чи немає в них спільних кінцевих бенефеціарів на східних кордонах України.

Однак у нардепів не вийшло зірвати проведення судової реформи. Про це в інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі розповів член парламентського комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

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Ймовірна коаліція між "Батьківщиною" та ОПЗЖ

Він наголосив, що депутати від цих політсил дуже системно працюють проти реформаторських ідей та ініціатив "Слуги народу" і президента Володимира Зеленського. У цьому прослідковується олігархічний вплив.

Я думаю, що не можуть бути такі збіги, коли очевидно проросійська сила, якою є ОПЗЖ, синхронно діє з такою нібито патріотичною українською силою, якою себе презентує "Батьківщина",

– зауважив політик.

За його словами, представники цих партій працюють з метою максимально відтягнути переформування Вищої кваліфікаційною комісії. Олігархам вигідно, щоб судді брали гроші, ухвалювали рішення на їхню користь.

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Одинакові клопотання у КСУ

Крім того, як пояснив Веніславський, партії подали однакові клопотання в Конституційний Суд та блокують земельне законодавство, яке стане потужним економічним стимулом для розвитку економіки України.

Блокують судове реформування, яке, очевидно, також має привести до позитивних результатів,

– підкреслив представник президента у КСУ.

Водночас парламент таки ухвалив обидва законопроєкти, які депутати "Батьківщини" й ОПЗЖ блокували щонайменше тиждень для підписання. Вони намагалися зареєстрували постанову про скасування результатів голосування.

Дивіться повне інтерв'ю з Федором Веніславським на 24 каналі: