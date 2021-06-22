Проходять, як білий шум, – Фесенко про вплив корупційних скандалів на рейтинги політиків

Корупційні скандали значно не впливать на довіру українців до одіозних депутатів. Також не змінюються і їхні місця в рейтингах.

Адже виборці не розрізняють корупціогенні ризики і корупційність. Таку думку в ефірі висловив політолог Володимир Фесенко.

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"Якщо говорити про вплив (корупційних скандалів – 24 канал) на рейтинги, то проходять як "білий шум", – зазначив Фесенко.

Відмінність корупційності і корупціогенних ризиків

За його словами корупціогенні ризики і корупційність – це не одна і те ж. Адже є відомий лобізм, де дійсно через законопроєкт можуть впровадити корупційні схеми, а іноді є популізм, красива ідея.

Поняття "корупціогенний ризик" можна застосувати до дуже низки законопроєктів, але це не означає, що всі вони є корупційними,

– зазначив Фесенко.

Він наголосив, що до 90% законопроєктів у сфері економіки і державного врегулювання можна було б віднести до корупціогенних.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що корупція є не тільки в Україні, а, наприклад, в Європі.

"Виборці за деталями не слідкують. Тому потрібен контроль: і державними інституціями, і громадськими", – додав Фесенко.

Рейтинг авторів корупційних проєктів

До десятки народних депутатів, які подали найбільшу кількість законопроєктів з корупційними ризиками за 2 роки, увійшли Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець, Дмитро Наталуха, Олександр Корнієнко та Давид Арахамія.

За час роботи 9 скликання із 2 тисячі поданих обранцями законопроєктів – у 257 експерти виявили моменти, які пов'язані з корупцією.

Водночас до рейтингу "відмінників" увійшли загалом 22 народних обранців з різних фракцій, які не подавали жодного корупційного проєкту закону.

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