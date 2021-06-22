Проходят, как белый шум, – Фесенко о влиянии коррупционных скандалов на рейтинги политиков

Коррупционные скандалы значительно не влияют на доверие украинцев к одиозным депутатам. Также меняются и их места в рейтингах.

Ведь избиратели не различают коррупциогенные риски и коррупционность. Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.

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"Если говорить о влиянии (коррупционных скандалов – 24 канал) на рейтинги, то проходят как" белый шум", – отметил Фесенко.

Отличие коррупционности и коррупционных рисков

По его словам коррупциогенные риски и коррупционность – это не одно и то же. Ведь есть известный лоббизм, где действительно через законопроект могут внедрить коррупционные схемы, а иногда есть популизм, красивая идея.

Понятие "коррупциогенный риск" применимо к ряду законопроектов, но это не значит, что все они являются таковыми,

– отметил Фесенко.

Он отметил, что до 90% законопроектов в сфере экономики и государственного урегулирования можно было бы отнести к коррупциогенным.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что коррупция есть не только в Украине, а, например, в Европе.

"Избиратели за деталями не следят. Поэтому необходим контроль: и государственными институтами, и общественными", – добавил Фесенко.

Рейтинг авторов коррупционных проектов

В десятку народных депутатов, которые подали наибольшее количество законопроектов с коррупционными рисками за 2 года, вошли Данил Гетманцев, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Наталуха, Александр Корниенко и Давид Арахамия.

За время работы 9 созыва из 2 тысяч поданных избранниками законопроектов – в 257 эксперты обнаружили моменты, связанные с коррупцией.

В то же время в рейтинг "отличников" вошли всего 22 народных избранника из разных фракций, которые не подавали ни одного коррупционного проекта закона.

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