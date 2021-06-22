Ведь избиратели не различают коррупциогенные риски и коррупционность. Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.
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"Если говорить о влиянии (коррупционных скандалов – 24 канал) на рейтинги, то проходят как" белый шум", – отметил Фесенко.
Отличие коррупционности и коррупционных рисков
По его словам коррупциогенные риски и коррупционность – это не одно и то же. Ведь есть известный лоббизм, где действительно через законопроект могут внедрить коррупционные схемы, а иногда есть популизм, красивая идея.
Понятие "коррупциогенный риск" применимо к ряду законопроектов, но это не значит, что все они являются таковыми,
– отметил Фесенко.
Он отметил, что до 90% законопроектов в сфере экономики и государственного урегулирования можно было бы отнести к коррупциогенным.
"Избиратели за деталями не следят. Поэтому необходим контроль: и государственными институтами, и общественными", – добавил Фесенко.
Рейтинг авторов коррупционных проектов
- В десятку народных депутатов, которые подали наибольшее количество законопроектов с коррупционными рисками за 2 года, вошли Данил Гетманцев, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Наталуха, Александр Корниенко и Давид Арахамия.
- За время работы 9 созыва из 2 тысяч поданных избранниками законопроектов – в 257 эксперты обнаружили моменты, связанные с коррупцией.
- В то же время в рейтинг "отличников" вошли всего 22 народных избранника из разных фракций, которые не подавали ни одного коррупционного проекта закона.
Фесенко рассказал о влиянии коррупционных законопроектов на нардепов: смотрите видео