Об этом Данилов заявил на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов", комментируя конфликт интересов в назначении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
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Данилов о борьбе с коррупцией в мире
История с Шредером
Секретарь СНБО подчеркнул, что партнеры часто упрекают Украину недостаточной борьбе с коррупцией.
Я хотел бы напомнить о господине Шредере, который в свое время был на очень высоких должностях в Германии, затем перешел работать к господину Путину и совместно с ним занимается бизнесом в России,
– заявил Данилов.
Он уточнил, что не может точно сказать, есть ли там коррупция. "Об этом нужно публично говорить. Один из французских чиновников так же собирается заниматься вопросом нефти и газа", – продолжил секретарь СНБО.
История с Саркози
Другим сомнительным примером, убежден Данилов, является история с российским контрактом на покупку французских вертолетоносцев "Мистраль". Его анонсировали через 2 месяца после прекращения войны в Грузии при посредничестве французского президента Николя Саркози.
"Когда французы помогали грузинам справиться в 2008 году, за очень короткий срок французы получили заказ на два "Мистрали" от России", – рассказал он.
Данилов подытожил, что борьба с коррупцией – сложный процесс, ведь не только Украина виновата в том, что только у нас такие процессы.
Назначение Витренко главой "Нафтогаза": что известно
- 29 апреля Юрий Витренко официально стал главой "Нафтогаза". А 15 июня НАПК заявил, что нашло нарушения в назначении.
- По закону, чиновники после увольнения с госслужбы еще в течение года не должны принимать участие в руководстве компаниями, на которые влияли. Во время работы в Министерстве энергетики, Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности компании.
- В то же время Министерство юстиции заявило, что обжалует в суде предписание НАПК.