Об этом Данилов заявил на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов", комментируя конфликт интересов в назначении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

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Данилов о борьбе с коррупцией в мире

История с Шредером

Секретарь СНБО подчеркнул, что партнеры часто упрекают Украину недостаточной борьбе с коррупцией.

Я хотел бы напомнить о господине Шредере, который в свое время был на очень высоких должностях в Германии, затем перешел работать к господину Путину и совместно с ним занимается бизнесом в России,

– заявил Данилов.

Он уточнил, что не может точно сказать, есть ли там коррупция. "Об этом нужно публично говорить. Один из французских чиновников так же собирается заниматься вопросом нефти и газа", – продолжил секретарь СНБО.

История с Саркози

Другим сомнительным примером, убежден Данилов, является история с российским контрактом на покупку французских вертолетоносцев "Мистраль". Его анонсировали через 2 месяца после прекращения войны в Грузии при посредничестве французского президента Николя Саркози.

"Когда французы помогали грузинам справиться в 2008 году, за очень короткий срок французы получили заказ на два "Мистрали" от России", – рассказал он.

Данилов подытожил, что борьба с коррупцией – сложный процесс, ведь не только Украина виновата в том, что только у нас такие процессы.

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