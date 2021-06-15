Такое предписание председателя НАПК Александра Новикова.
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Назначение Витренко это нарушение закона "О предупреждении коррупции"
Документ предусматривает, что после увольнения из публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работало в должности до увольнения. Если это положение закона нарушили, то это является основанием для прекращения контракта.
Витренко на предыдущей должности участвовал в принятии решений насчет "Нафтогаза"
В НАПК проанализировали ситуацию с Юрием Витренко. Во время выполнения полномочий заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Витренко системно участвовал в подготовке решений касательно деятельности НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому год, как этого требует закон, еще не прошел.
Что известно о назначении Юрия Витренко:
- 28 апреля уволили предшественника Витренко из должности в "Нафтогазе" Андрея Коболева.
- Председателем правления был назначен и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
- Все члены наблюдательного совета подали в отставку.
- Центр противодействия коррупции направил обращение в НАПК, чтобы изучить законность назначения.