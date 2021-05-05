Юрий Витренко заменил Андрея Коболева на должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В Центре противодействия коррупции говорят, что такое решение Кабмина противоречит закону "О предотвращении коррупции".

Председатель ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что обращения относительно назначения Витренко направили в Нацагентство по предупреждению коррупции. В НАПК должны проверить факты и, заметил Шабунин, инициировать расторжение контракта с Витренко через суд.

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Дискуссия "кто лучше Коболев или Витренко" не имеет значения, если назначения/увольнения кого-либо из них нарушает закон. Успешные государства невозможны без уважения к правилам и процедурам,

– написал Шабунин.

В чем суть нарушения

В обращении к НАПК говорится, что уставом акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" установлено, что компания является предпринимательским обществом – юридическим лицом частного права.

Согласно закону "лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, уволившимся или иным образом прекратившим деятельность, запрещается в течение года заключать трудовые договоры (контракты) в сфере предпринимательской деятельности с юридическими лицами частного права, если эти лица в течение года осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовке или принятия соответствующих решений по деятельности этих юридических лиц ".

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Витренко принимал решение по "Нафтогазу" в течение года

В ГПК отмечают, что до этого Витренко занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики, то есть принимал решение касательно НАК "Нафтогаз Украины".

Коротко о назначении Витренко