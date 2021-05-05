Юрій Вітренко замінив Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК "Нафтогаз України". У Центрі протидії корупції кажуть, що таке рішення Кабміну суперечить закону "Про запобігання корупції".

Голова ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що звернення щодо призначення Вітренка направили у Нацагентство з питань запобігання корупції. У НАЗК мають перевірити факти і, зауважив Шабунін, ініціювати розірвання контракту з Вітренком через суд.

До теми Краще звільнитись зараз, – Коболєв про роботу "Нафтогазу" в контексті "Північного потоку-2"

Дискусія "хто кращий Коболєв чи Вітренко" не має значення, якщо призначення/звільнення будь-кого з них порушує закон. Успішні держави неможливі без поваги до правил і процедур,

– написав Шабунін.

У чому суть порушення

У зверненні до НАЗК мовиться, що статутом акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України" встановлено, що компанія є підприємницьким товариством – юридичною особою приватного права.

Відповідно до закону "особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, забороняється протягом року укладати трудові договори (контракти) у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права, якщо ці особи протягом року здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб".

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Вітренко ухвалював рішення щодо "Нафтогазу" протягом року

У ЦПК зауважують, що до цього Вітренко обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики, отож ухвалював рішення щодо НАК "Нафтогаз України".

Коротко про призначення Вітренка