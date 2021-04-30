Юрій Вітренко розповів, що на новій посаді очільника "Нафтогазу" він не матиме високих зарплат. За словами глави підприємства, він розуміє всі обставини.

Вітренко заявив, що президент та прем'єр одразу попередили його про зарплати. Однак деталі ще не узгодили.

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Вітренко каже, що зарплата – не пріоритет

Чиновник заявив, що приходив у "Нафтогаз" у 2014 році взагалі не за зарплатою. Тоді він півтора року працював за чверть невеликої ставки. За його словами, це ніколи не було для нього пріоритетом.

Наразі мотивацією роботи є сильна держава. Вітренко припускає, що коли цього досягнуть, може повернутись у приватний бізнес.

Зараз я не можу відмовити очільникам держави, коли вони кажуть, що потрібна моя фахова допомога, мої знання та досвід… Я взагалі ще не обговорював свою зарплату, мені просто сказали, що вона буде набагато нижчою,

– сказав Вітренко.

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