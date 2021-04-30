Юрий Витренко рассказал, что на новой должности главы "Нафтогаза" у него не будет высоких зарплат. По словам главы предприятия, он понимает все обстоятельства.

Витренко заявил, что президент и премьер сразу предупредили его о зарплатах. Однако детали еще не согласовали.

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Витренко говорит, что зарплата – не приоритет

Чиновник заявил, что приходил в "Нафтогаз" в 2014 году вообще не за зарплатой. Тогда он полтора года работал за четверть небольшой ставки. По его словам, это никогда не было для него приоритетом.

Сейчас мотивацией работы является сильное государство. Витренко предполагает, что когда этого достигнут, может вернуться в частный бизнес.

Сейчас я не могу отказать руководителям государства, когда они говорят, что нужна моя профессиональная помощь, мои знания и опыт ... Я вообще еще не обсуждал свою зарплату, мне просто сказали, что она будет намного ниже,

– сказал Витренко.

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