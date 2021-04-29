Все решалось за считанные часы, – Витренко о своем назначении
Новоназначенный глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не планировал возглавлять госпредприятие. Он сказал, что это была не его инициатива.
Источник:"Интерфакс"
Витренко был уверен, что работа в "Нафтогазе" закончилась для него в 2020 году. Он уходил с предприятия несколько раз.
Кстати Витренко рассказал, как "Нафтогаз" должен давить на "Газпром"
Что рассказал Витренко
Чиновник рассказал, что предложение возглавить "Нафтогаз" поступило ему от президента и премьер-министра. Они предложили такой вариант, когда назначить Витренко министром энергетики не удалось.
"Замечу, что я из "Нафтогаза" шел много раз: в 2003 году, затем в 2005, потом в 2008, в 2009 ... – то есть раз пять. И каждый раз думал, что это уж точно в последний раз!" – сказал новый глава.
По его словам, окончательно все решалось непосредственно 28 апреля, когда увольняли экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Тогда же Витренко написал заявление о назначении главой правления, то есть во время заседания Кабмина.
Окончательно все решалось сегодня в считанные часы – я писал заявление, что "прошу назначить меня главой правления "Нафтогаза Украины", сегодня (28 апреля – 24 канал) во время заседания Кабинета Министров,
– отметил Витренко.
Что известно о смене руководства "Нафтогаза"
- 28 апреля Кабмин уволил Коболева с должности главы "Нафтогаза". Все из-за убытков предприятия, которые в 2020 году достигли 19 миллиардов гривен.
- Новым руководителем назначили Витренко. Объяснили, что у него есть многолетний опыт в сфере энергетики – около 18 лет работы в "Нафтогазе".
- В группе "Нафтогаз "возмутились действиями правительства и назвали их "юридической манипуляцией". Однако Коболев сказал, что оставит ключи Витренко и "не намерен устраивать цирк".
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