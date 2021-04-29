Компания "Нафтогаз" должна надавить на российский "Газпром" через антимонопольный орган Евросоюза. Это нужно, чтобы перенести продажу российского газа европейским компаниям на границу Украины и России.

Новый глава "Нафтогаза "Юрий Витренко в интервью изданию отметил, что в свое время компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС.

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Способ давления "Нафтогаза" на "Газпром"

Понятно, почему это (перенос точек продаж – 24 канал) не хочет делать "Газпром", Кремль, но у "Нафтогаза" есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в Европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на "Газпром",

– заявил Витренко.

Он подчеркнул, что "Газпром" обычно идет на уступки, особенно под давлением антимонопольного расследования. Витренко добавил, что перенос точки продажи газа на границу Украины и России увеличит загрузку украинской ГТС, а также снизит стоимость газа.

Новый глава компании подчеркнул, что необходимо давить на Россию и для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европе.

Обратите внимание! Витренко 29 апреля официально возглавил "Нафтогаз". В Кабинете Министров объяснили, почему решили уволить предыдущего главу компании Андрея Коболева. В Минэнерго отчитались, что вместо запланированной прибыли за 2020 года компания получила большие убытки.