Компанія "Нафтогаз" повинна натиснути на російський "Газпром" через антимонопольний орган Євросоюзу. Це потрібно, аби перенести продаж російського газу європейським компаніям на кордон України та Росії.

Новий глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню зазначив, що свого часу компанія недостатньо використала свої юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС.

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Спосіб тиску "Нафтогазу" на "Газпром"

Зрозуміло, чому це (перенесення точок продажу – 24 канал) не хоче робити "Газпром", Кремль, але у "Нафтогазу" є певні юридичні можливості для того, щоб хоча б скаржитися в Європейський антимонопольний орган, щоб він тиснув на "Газпром",

– заявив Вітренко.

Він наголосив, що "Газпром" зазвичай йде на поступки, особливо під тиском антимонопольного розслідування. Вітренко додав, що перенесення точки продажу газу на кордон України та Росії збільшить завантаження української ГТС, а також знизить вартість газу.

Новий глава компанії наголосив, що необхідно тиснути на Росію і для розблокування експорту середньоазійського газу в Європі.

Зверніть увагу! Вітренко 29 квітня офіційно очолив "Нафтогаз". У Кабінеті Міністрів пояснили, чому вирішили звільнити попереднього голову компанії Андрія Коболєва. У Міненерго відзвітували, що замість запланованого прибутку за 2020 року компанія отримала великі збитки.