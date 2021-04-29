Новопризначений глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що не планував очолювати держпідприємство. Він сказав, що це була не його ініціатива.

Вітренко був впевнений, що робота в "Нафтогазі" закінчилась для нього у 2020 році. Він йшов з підприємства кілька разів.

До речі Вітренко розповів, як "Нафтогаз" має тиснути на "Газпром"

Що розповів Вітренко

Чиновник розповів, що пропозиція очолити "Нафтогаз" надійшла йому від президента та прем'єр-міністра. Вони запропонували такий варіант, коли призначити Вітренка міністром енергетики не вдалось.

"Зауважу, що я з "Нафтогазу" йшов багато разів: у 2003 році, потім у 2005, потім у 2008, у 2009 ... - тобто разів п’ять. І кожен раз думав, що це вже точно востаннє!" – сказав новий глава.

За його словами, остаточно все вирішувалося безпосередньо 28 квітня, коли звільняли ексглаву "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Тоді ж Вітренко написав заяву про призначення головою правління, тобто під час засідання Кабміну.

Остаточно все вирішувалося сьогодні в лічені години – я писав заяву, що "прошу призначити мене головою правління "Нафтогазу України", сьогодні (28 квітня – 24 канал) під час засідання Кабінету Міністрів,

– зазначив Вітренко.

Що відомо про зміну керівництва "Нафтогазу"