Все вирішувалось за лічені години, – Вітренко про своє призначення
Новопризначений глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що не планував очолювати держпідприємство. Він сказав, що це була не його ініціатива.
Джерело:"Інтерфакс"
Вітренко був впевнений, що робота в "Нафтогазі" закінчилась для нього у 2020 році. Він йшов з підприємства кілька разів.
До речі Вітренко розповів, як "Нафтогаз" має тиснути на "Газпром"
Що розповів Вітренко
Чиновник розповів, що пропозиція очолити "Нафтогаз" надійшла йому від президента та прем'єр-міністра. Вони запропонували такий варіант, коли призначити Вітренка міністром енергетики не вдалось.
"Зауважу, що я з "Нафтогазу" йшов багато разів: у 2003 році, потім у 2005, потім у 2008, у 2009 ... - тобто разів п’ять. І кожен раз думав, що це вже точно востаннє!" – сказав новий глава.
За його словами, остаточно все вирішувалося безпосередньо 28 квітня, коли звільняли ексглаву "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Тоді ж Вітренко написав заяву про призначення головою правління, тобто під час засідання Кабміну.
Остаточно все вирішувалося сьогодні в лічені години – я писав заяву, що "прошу призначити мене головою правління "Нафтогазу України", сьогодні (28 квітня – 24 канал) під час засідання Кабінету Міністрів,
– зазначив Вітренко.
Що відомо про зміну керівництва "Нафтогазу"
- 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з посади голови "Нафтогазу". Все через збитки підприємства, які у 2020 році сягнули 19 мільярдів гривень.
- Новим керівником призначили Вітренка. Пояснили, що він має багаторічний досвід у сфері енергетики – близько 18 років роботи у "Нафтогазі"
- У групі "Нафтогаз" обурилися діями уряду і назвали їх "юридичною маніпуляцією". Однак Коболєв сказав, що залишить ключі Вітренку та "не має наміру влаштовувати цирк".
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