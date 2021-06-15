Такий припис голови НАЗК Олександра Новікова. У агентстві зазначили, що призначення Вітренка порушує закон "Про запобігання корупції".

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Призначення Вітренка є порушенням закону "Про запобігання корупції"

Документ передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Якщо це положення закону порушили, то це є підставою для припинення контракту.

Вітренко на попередній посаді брав участь в ухваленні рішень щодо "Нафтогазу"

У НАЗК проаналізували ситуацію з Юрієм Вітренком. Під час виконання повноважень заступника міністра, виконувача обов'язків міністра енергетики в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України". Отож рік, як цього вимагає закон, ще не пройшов.

Важливо! У НАЗК наголосили, що зараз моніторинговий онлайн-візит до України проводить Організація економічного співробітництва та розвитку. Одна з ключових вимог цієї Організації –побудова ефективної системи корпоративного управління державними компаніями.

Що відомо про призначення Юрія Вітренка: