В Минюсте подчеркнули, что НАПК играет важную роль в реализации антикоррупционной политики. Именно поэтому, якобы позиция этого органа не может оставаться без внимания.
Ранее Назначение Витренко в "Нафтогаз" незаконно, его нужно отменить, – НАПК
Однако, по словам министра Дениса Малюськи, все еще остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК, к сожалению, не содержит.
Чиновник не понимает цели и юридического смысла в отмене пункта 9 распоряжения КМУ. Якобы в части заключения контракта с Витренко оно имело разовый характер и уже выполнено.
"Зачем отменять этот пункт полностью, если он касается не только Юрия Витренко, но и членов наблюдательного совета?", – отметил Малюська.
Витренко: Проблемная ситуация будет урегулирована
Есть вопросы и относительно того, распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции на Витренко учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее года.
На момент принятия распоряжения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров "Нафтогаза", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет,
– отметил Малюська.
И поинтересовался, означает ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза".
"Учитывая это, предписание НАПК будет обжаловано. Убежден, что проблемная ситуация будет должным образом урегулирована в ближайшее время", – подытожил министр.
Витренко о своем назначении
Сам Витренко признал, что его назначение в "Нафтогаз" не соответствовало западным стандартам. Говорится о принципах корпоративного управления.
Несмотря на это, вопросов к законности решения правительства, по его мнению, нет. "Сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения", – считает чиновник.