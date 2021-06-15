У Мін'юсті підкреслили, що НАЗК виконує важливу роль у реалізації антикорупційної політики. Саме тому, мовляв, позиція цього органу не може залишатися без уваги.

Раніше Призначення Вітренка в "Нафтогаз" незаконне, його потрібно скасувати, – НАЗК

Водночас, за словами міністра Дениса Малюськи, все ще залишається низка запитань, відповіді на які припис НАЗК, на жаль, не містить.

Урядовець не розуміє мети та юридичного сенсу у скасуванні пункту 9 розпорядження КМУ. Мовляв, у частині укладення контракту з Вітренком воно мало разовий характер та вже виконане.

Пункт 9 розпорядження КМУ: "Уповноважити міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка на підписання контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком та цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, зазначеними у пункті 6".

"Навіщо скасовувати цей пункт повністю, якщо він стосується не лише Юрія Вітренка, але й членів наглядової ради?", – зазначив Малюська.

Вітренко: Проблемна ситуація буде врегульована

Є питання й щодо того, чи поширюється обмеження, встановлене законом про запобігання корупції на Вітренка з огляду на те, що він виконував обов'язки міністра менше ніж рік.

На момент ухвалення розпорядження Кабмін виконував повноваження не лише загальних зборів акціонерів "Нафтогазу", але й наглядової ради. Зараз повноважень наглядової ради у Кабміну немає,

– зазначив Малюська.

Й поцікавився, чи означає це, що для виконання припису НАЗК потрібно знову припиняти повноваження наглядової ради "Нафтогазу".

"З огляду на це, припис НАЗК буде оскаржено. Переконаний, що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом", – підсумував міністр.

Вітренко про своє призначення

Сам Вітренко визнав, що його призначення у "Нафтогаз" не відповідало західним стандартам. Мовиться про принципи корпоративного управління.

Попри це, питань до законності рішення уряду, на його думку, немає. "Зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри", – вважає посадовець.