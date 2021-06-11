Деталі від Вітренка

Дії Кабінету Міністрів мали "добрі наміри". Про це глава наглядової ради підприємства заявив у інтерв'ю.

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Зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам (корпоративного управління – 24 канал) Організації економічного співробітництва і розвитку і певним західним стандартам,
– сказав чиновник.

Він наголосив, що "вся ситуація навколо "Нафтогазу" в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР".

"Це був ланцюжок емоційних реакцій обох сторін на проблему, якої б не було або яку можна було б вирішити, якби реформа корпоративного управління була здійснена відповідно до принципів ОЕСР", – вважає Вітренко.

Головне про кадрові зміни у "Нафтогазі"

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