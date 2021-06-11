Деталі від Вітренка

Дії Кабінету Міністрів мали "добрі наміри". Про це глава наглядової ради підприємства заявив у інтерв'ю.

До теми У "Нафтогазу" є керівник – уряд України, – Зеленський про звільнення Коболєва

Зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам (корпоративного управління – 24 канал) Організації економічного співробітництва і розвитку і певним західним стандартам,

– сказав чиновник.

Він наголосив, що "вся ситуація навколо "Нафтогазу" в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР".

"Це був ланцюжок емоційних реакцій обох сторін на проблему, якої б не було або яку можна було б вирішити, якби реформа корпоративного управління була здійснена відповідно до принципів ОЕСР", – вважає Вітренко.

Головне про кадрові зміни у "Нафтогазі"

28 квітня 2021 року уряд звільнив Андрія Коболєва з посади глави наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Це пояснили тим, що підприємство за рік зазнало мільярдні збитки.

Новим главою правління призначили тимчасово виконувача обов'язки міністра енергетики Вітренка.

Після таких дій влади Європейський Союз та міжнародні організації закликали Україну дотримуватися норм корпоративного управління. Вони наголосили, що Київ повинен підтвердити свій курс на реформи.

Читайте також Лана Зеркаль йде з "Нафтогазу"